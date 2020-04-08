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Стадион "Металлист" в Харькове могут превратить в госпиталь – Кучер

Среда, 8 апреля 2020, 01:25
Стадион Металлист в Харькове могут превратить в госпиталь – Кучер

По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, стадион "Металлист" при необходимости могут превратить в госпиталь для больных коронавирусом.

Источник: Кучер в эфире программы "Віддзеркалення"

Прямая речь: "Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем "Металлисте". Уже мы группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть (там можно разместить большое количество людей), сделать такой госпиталь".

Детали: Также рассматривается возможность использования базы "Металлиста" в поселке Высоком для размещения больных или для обсервации.

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Напомним:

  • По состоянию на 9 утра 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек. В Харьковской области зарегистрировали 1 случай заражения.

Украинская правда

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Темы: Харьковская областьХарьков
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