Стрелявший в "Мультика"-Титова в Николаеве был в медицинской маске

Злоумышленник, совершивший покушение на николаевского бизнесмена Михаила Титова, был замечен простыми прохожими, однако описать его никто не смог, из-за карантинных мер.

Источник: адвокат Сергей Войченко, представляющий интересы Михаила Титова, в комментарии корреспонденту "Новостей-N"

Прямая речь Войченко: "Близкие и друзья Михаила Николаевича (Титова – ред.) собрали фонд, чтобы была возможность заплатить людям за информацию, которая бы могла способствовать раскрытию преступления. Возможно у водителей сохранились какие-то видеозаписи.

На сегодняшний день, полиция думает, что стрелок был один.

Нужно учитывать, что карантин также способствовал совершению преступления, потому что преступник находился в медицинской маске и это не вызвало ни у кого никаких подозрений. И даже те, кто его видел, то распознать какие-либо приметы не смог, так как он в маске.

Более того, даже если бы его увидели полицейские, то в условиях карантина к нему никаких вопросов не возникло, было бы больше вопросов, если бы он был без маски. Допускаем, что если бы не было карантина и он шёл в маске, то как минимум к нему бы могли быть какие-то вопросы".

Детали: Предварительно, стрелок был крепкого телосложения, рост – примерно 170 сантиметров, на нем была кепка, которую он надвинул на глаза, а на лице – медицинская маска, как утверждают очевидцы, черного цвета, в руках он нес спортивную сумку.

Также адвокат подчеркнул, что преступник выжидал Титова из своего "убежища". Полиция обнаружила на месте покрывало.

Остается пока непонятным, каким образом стрелок попал на технический этаж пятиэтажного дома, но это предстоит выяснить следствию.

Предыстория: