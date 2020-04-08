На карантине СМИ теряют доходы, сворачивают проекты и накапливают долги – НСЖУ

Большинство руководителей украинских медиа, опрошенных Национальным союзом журналистов Украины, говорят о почти полной потере рекламодателей в связи с карантином и эпидемической кризисом.

Источник: НСЖУ по результатам анкетирования руководителей СМИ, проведенного с 27 марта по 6 апреля среди редакторов 66 медиа (преимущественно региональных), из которых 80% - печатные СМИ, 15% – ТРК, 5% – онлайн-медиа.

Детали: 82% редакторов, большая часть которых возглавляет частные региональные газеты, онлайн-издания и ТРК, жалуются на потерю рекламодателей из-за введения карантинных мероприятий и экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Редакции сворачивают реализацию новых проектов (52%) и сокращают объемы медиапроизводства (44%).

9% медиа приостановили свою деятельность на время карантина.

В редакциях массово сокращают траты на персонал: уменьшают зарплаты (20% СМИ), отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска (15%), сокращают штат работников (6%).

О возникновении задолженности в марте за аренду или коммунальные платежи информирует пятая часть СМИ (21%).

Лишь 6% коллективов продолжают работать в своих офисах. У 71% СМИ сотрудники работают и дистанционно, и в редакциях, а 23% медиа полностью перешли на дистанционную работу.

Редакции ограничили доступ посетителей в помещения, отменяют командировки журналистов или посещение массовых мероприятий, а также обеспечивают сотрудников средствами защиты (масками, перчатками и антисептиками).

Прямая речь главного редактора "Волынской газеты" Владимира Данилюка: "Если власти не поддержит медиа, страдающие из-за кризиса, большинство неолигархических СМИ прекратят существование уже в мае".

Прямая речь редактора газеты "Время" Станично-Луганского района Елены Пономаревой: "Мы работаем на линии разграничения, с 2014 году не оправились от кризиса, а теперь оказались на грани банкротства. Если условия станут жестче, вынуждены будем прекратить работу и впоследствии не вернем ни коллектив, ни читателя".

Комментарий главы НСЖУ Сергея Томиленко: "Бросая силы на преодоление эпидемии коронавируса, чиновники должны трезво прогнозировать последствия кризиса для информационной безопасности страны. По примеру стран Европы стоит внедрять программы поддержки СМИ как источников достоверных общественно важных новостей.

Следует вести диалог по выработке действенных и реалистичных механизмов поддержки локальных медиа. В конце концов, украинские политики, по примеру британских властей, должны признать журналистов "ключевыми работниками" в ходе борьбы с эпидемией".