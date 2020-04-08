На карантині ЗМІ втрачають доходи, згортають проєкти і накопичують борги – НСЖУ

Більшість керівників українських медіа, опитаних Національною спілкою журналістів України, говорять про майже повну втрату рекламодавців у зв’язку з карантином та епідемічною кризою.

Джерело: НСЖУ за результатами анкетування керівників ЗМІ, проведеного з 27 березня до 6 квітня серед редакторів 66 медіа (переважно регіональних), із яких 80% – друковані ЗМІ, 15% – ТРК, 5% – онлайн-медіа.

Деталі: 82% редакторів, переважна частина яких очолює приватні регіональні газети, онлайн-видання та ТРК, скаржаться на втрату рекламодавців через запровадження карантинних заходів та економічну кризу, викликану епідемією коронавірусу.

Редакції згортають реалізацію нових проектів (52%) та скорочують обсяги медіавиробництва (44%).

9% медіа призупинили свою діяльність на час карантину.

У редакціях масово впроваджують заходи зі скорочення витрат на персонал – відбувається зменшення заробітних плат (20% ЗМІ), співробітники відправляються у безоплатні відпустки (15%) або починається скорочення працівників (6%).

Про виникнення заборгованості у березні за оренду або комунальні платежі інформує п’ята частина ЗМІ (21%).

Лише 6% колективів продовжують працювати у своїх офісах. У 71% ЗМІ співробітники працюють і дистанційно, і в редакціях, а 23% медіа повністю перейшли на дистанційну роботу.

Редакції обмежили доступ відвідувачів до приміщень, скасовують відрядження журналістів або відвідання масових заходів, а також забезпечують співробітників засобами захисту (масками, рукавичками та антисептиками).

Пряма мова головного редактора "Волинської газети" Володимира Данилюка: "Якщо влада не підтримає медіа, що страждають через кризу, більшість неолігархічних ЗМІ припинять існування вже в травні".

Пряма мова редакторки газети "Время" Станично-Луганського району Олени Пономарьової: "Ми працюємо на лінії розмежування, від 2014 року не оговталися від кризи, а тепер опинилися на межі банкрутства. Якщо умови стануть жорсткішими, мусимо припинити роботу і згодом не повернемо ні колектив, ні читача".

Коментар голови НСЖУ Сергія Томіленка: "Кидаючи сили на подолання епідемії коронавірусу, урядовці повинні тверезо прогнозувати наслідки кризи для інформаційної безпеки країни. За прикладом країн Європи варто впроваджувати програми підтримки ЗМІ як джерел достовірних суспільно важливих новин.

Варто вести діалог з напрацювання дієвих і реалістичних механізмів підтримки локальних медіа. Зрештою, українські політики, за прикладом британської влади, мають визнати журналістів "ключовими працівниками" у час боротьби із епідемією".