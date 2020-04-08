Адвокаты Порошенко назвали новые дела от Венедиктовой юридическим абсурдом

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенка считают открытие новых дел в отношении их подзащитного продолжением преследований, а открытие дел за издание президентом указов назвали юридическим трешем и абсурдом.

Источник: адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань

Прямая речь Новикова: "Конкретно это решение – это попытка завернуть в новую обертку ситуацию, которая развивалась накануне отставки прокурора Рябошапки…

Были опубликованы проекты подозрений, которые Венедиктова пыталась убедить Рябошапку подписать. Рябошапка отказался. В одном из своих интервью он называл это "юридическим трешем".

Я могу с ним согласиться, это действительно юридический треш – попытка переводить в уголовную плоскость вопросы конституционных полномочий президента по назначению судей – это треш"

Детали: Адвокат подчеркнул, что в новом деле против Порошенко правового содержания нет. Он заявил, что эти попытки дискредитируют Верховный суд и всех его судей внутри страны и на международном уровне.

Новиков также заявил, что для Венедиктовой в этой истории есть "личный сюжет". Он напомнил, что она в свое время не прошла конкурс на должность судьи Верховного суда, а теперь открывает дело касательно тех, кто этот конкурс прошел.

Адвокат Головань добавил, что Венедиктова стала генпрокурором именно для того, чтобы интенсифицировать преследования пятого президента. По его словам, регистрация производств касательно издания президентом указов, то есть касательно реализации президентом конституционных полномочий – это "абсолютный юридический абсурд".

Головань также отметил, что дело было заведено в том числе по статье 364 (злоупотребление властью), эта статья подследственна только НАБУ, но расследование отдано в ДБР, которым ранее руководила Венедиктова.

Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в ЕРДР о возможных неправомерных действиях пятого президента Украины Петра Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного суда в 2017 и 2019 годах.

Сообщается, что дело заведено на основании обращения работников Верховного суда Украины. Их имена не названы.

Дело против Порошенко возбуждено по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

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