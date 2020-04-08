На Львовщине второй человек умер от коронавируса

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Среда, 8 апреля 2020, 20:25

Во Львовской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

Источник: пресс-служба Львовского горсовета

Детали: Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратилось 526 человек.

Сейчас с подозрением на коронавирус 72 человека. В 47 пациентов положительный результат теста на COVID-19.

Два человека с подтвержденным диагнозом умерли. Еще пятеро находятся на лечении в отделении интенсивной терапии, а трое выздоровели.

На лечении в областной инфекционной клинической больнице - 85 человек. На самоизоляции - 326. За все время выписано 115 пациентов. В 9-ти пациентов состояние тяжелое, а двое на аппарате ИВЛ.

Напомним: По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус Украина эпидемия Львовщина


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