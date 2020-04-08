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РосСМИ заявили о возвращении кредитования ЕБРР в РФ. Банк опровергает

Среда, 8 апреля 2020, 21:41

Российские СМИ заявили о возобновлении Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) выдачи кредитов в РФ, приостановленной с 2014 года после аннексии Крыма. Банк опровергает эту информацию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Российские "Ведомости", ссылаясь на сайт ЕБРР, заявили о решении о предоставлении кредита агрегатору туристических путевок Travelata.

Издание отмечает, что кредит будет выдан в рамках общей программы ЕБРР по поддержке бизнеса, пострадавшего в результате кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Всего на эту поддержку банк планирует направить около 1 млрд евро.

На сайте ЕБРР в описании кредита, выданного Travelata, действительно идет речь о выдаче новых займов – соответствующее решение было принято 31 марта, а деньги перечислены 7 апреля.

Объем займа не указано. На основании этой информации российские СМИ сделали вывод о возобновлении работы ЕБРР в России.

В ЕБРР опровергают эти выводы, заявляя, что решение о заморозке выдачи новых кредитов в РФ не будет пересматриваться.

"Кредит Travelata был выдан еще задолго до 2014 года. Однако из-за коронавирусного кризиса способность этой компании вернуть кредит была поставлена под сомнение. В интересах банка – сохранить платежеспособность наших заемщиков. Поэтому им была оказана помощь, однако об изменении нашей политики о невозможности выдачи новых кредитов в РФ речь не идет", - заявил "ЕвроПравде" старший советник ЕБРР по связям в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Антон Усов.

Темы: РосcиябанкиЕвропакредит
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