Украинская "Мрия" доставит в Польшу 400 тонн медицинских средств

4991 просмотр
Среда, 8 апреля 2020, 22:04

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставит в Польшу 400 тонн медицинских средств и оборудования для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство государственных активов Польши.

"Мрия" должна прибыть в Варшаву 14 апреля. Самолет доставит в Польшу из Китая 7 миллионов масок и несколько сотен тысяч защитных костюмов.

Какое всего количество рейсов осуществит "Мрия" для доставки груза – не сообщается. Максимальная коммерческая нагрузка самолета Ан-225 – 250 тонн, поэтому доставить все за один рейс – невозможно.

Напомним, с 2018 года "Мрия" находилась на плановом ремонте и модернизации и не выполняла полеты. 25 марта самолет возобновил испытательные полеты.

Ан-225 "Мрия" – самый крупный и самый мощный транспортный самолет в мире.

Напомним, 7 апреля украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших в мире, доставил в Данию груз медицинских материалов для борьбы с пандемией коронавируса.

25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Ан-124 "Руслан" также доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией.

Темы: авиа медицина Польша коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинской авиации понадобится 2 года, чтобы восстановить трафик – министр 7 апреля 2020, 17:44
Италия разрешила Ryanair запустит рейсы из Украины 6 апреля 2020, 11:40
Российский "Аэрофлот" предлагает забрать украинцев из Непала 3 апреля 2020, 14:05
Все новости
Главные новости
В ОПУ обсуждали возможность введения чрезвычайного положения
Правительство изменило карантинные ограничения. Что нового
Новости 8 апреля: карантин до мая, дела против Порошенко
В Италии рекордное количество больных выздоровело от коронавируса, погибших все меньше
Все новости
советы

Как хвалить ребенка, чтобы не вырос "нарцисс"

здоровье

Антисептики и частое мытье высушивают руки? Что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!