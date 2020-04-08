В Черновицкой ОГА назвали вероятные причины возгорания COVID-19 в регионе

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Среда, 8 апреля 2020, 22:53

В Черновицкой области инфицирование населения коронавирусом могло начаться во время массового мероприятия, которое там проводили.

Источник: председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в эфире hromadske

Прямая речь Осачука: "Было массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно пошло".

Детали: Председатель ОГА заверил, что более подробно об этом мероприятии расскажут после того, как завершат расследование.

Напомним: По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Темы: коронавирус Черновицкая область эпидемия


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