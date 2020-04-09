Во Львове две смерти: женщина с COVID-19 и мужчина с подозрением

В инфекционной больнице Львова умерли двое пациентов – женщина, у которой диагностировали COVID-19, и мужчина, который поступил с пневмонией, но диагноз на коронавирус у него еще не подтвердили.

Источник: сайт Львовского городского совета и сайт Львовской областной государственной администрации

Дословно: "На 08.30 утра в инфекционной больнице зафиксировано две смерти. Ночью умерла 68-летняя женщина, у которой был подтвержден диагноз коронавирус. Женщина находилась на аппарате ИВЛ. У пациентки были сопутствующие заболевания, онкология".

Детали: Также умер мужчина, у которого еще не подтвердили COVID-19, но в больницу он поступил с подозрением. У мужчины была пневмония.

По данным Львовской ОГА, в период с 22:30 8 апреля до 8:00 9 апреля в области с подозрением на коронавирус обратились 10 человек. Пациенты из города Львова, Тернополя, Самборского района.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице находится 87 человек. Состояние большинства больных – средней тяжести. У 11 пациентов состояние тяжелое. 1 пациент аппарате ИВЛ.

На самоизоляции находятся 356 человек. За все время выписано – 120 пациентов. 1 пациентка умерла в отделении реанимации.

Всего на Львовщине за все время с подозрением на COVID-19 обратились 563 человека: у 395 диагноз не подтвердился.

По состоянию на сейчас на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 119 человек.

У 61 пациента положительный результат теста на коронавирус, из них 3 человека умерли.

Что было раньше: 8 апреля в Черновицкой области от коронавируса умерли два человека, которые самостоятельно лечились дома и поздно обратились к медикам.

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