Коронавирус в Испании: количество смертей снизилось после двух дней роста

В Испании количество летальных случаев от коронавируса за последние 24 часа снизилось после двух дней роста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По данным Министерства здравоохранения за сутки умерли 683 человека, это меньше, чем в предыдущие двое суток. Общее количество умерших возросло до 15238.

За последние сутки зафиксировано около 5750 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились 152 446 человек.

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