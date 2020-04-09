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Коронавирус в Испании: количество смертей снизилось после двух дней роста

Четверг, 9 апреля 2020, 12:55

В Испании количество летальных случаев от коронавируса за последние 24 часа снизилось после двух дней роста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По данным Министерства здравоохранения за сутки умерли 683 человека, это меньше, чем в предыдущие двое суток. Общее количество умерших возросло до 15238.

За последние сутки зафиксировано около 5750 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились 152 446 человек.

Также сообщается, что 52 165 человек вылечились. Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде - более 40 000 человек, и в Каталонии - более 28 000 человек.

Как известно, правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на две недели, до 26 апреля.

Напомним, Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что пока нет никаких признаков того, что пик эпидемии коронавируса в Европе достигнут.

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Темы: коронавирусИспания
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