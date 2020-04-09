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Респираторы не могут надежно защитить бородачей – ЦОС

Четверг, 9 апреля 2020, 15:29
Респираторы не могут надежно защитить бородачей – ЦОС

Центр общественного здоровья отмечает, что респираторы не могут обеспечить надежной защиты небритым, или тем, кто носит бороду.

Источник: ЦОС в Facebook

Дословно: "Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду".

Детали: В ЦОС отметили, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2 (такой респиратор очищает до 94% загрязнений воздуха, обеспечивает максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей).

А вот населению носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, не рекомендуется.

Противоаэрозольный респиратор предназначен для защиты органов дыхания, его используют при работе с людьми, имеющими инфекции с воздушно-капельным путем передачи: туберкулез, корь, ветряную оспу, COVID-19 и др.

Отмечается, что респиратор должен плотно прилегать к лицу, так чтобы воздух не проходил между ним и кожей.

При уходе за больными, которые имеют инфекции с контактным или капельным путем передачи, респиратор можно использовать только как одноразовое средство. Также следует заменить респиратор, как только он стал влажным.

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Предыстория:

  • По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

Украинская правда
Темы: МинздравкоронавирусCovid-2019
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