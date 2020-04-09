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Катер "Никополь", который побывал в российском плену, спустили на воду

Четверг, 9 апреля 2020, 18:36
Катер Никополь, который побывал в российском плену, спустили на воду

Украинский катер "Никополь", который в ноябре 2018 года взяли в плен в Керченском проливе сотрудники российской ФСБ, спустили на воду после ремонта.

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома"

Детали: 9 апреля завершили ремонт и восстановили боеспособность малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) "Вышгород". Этот катер был спущен на воду и в ближайшее время уйдет из акватории завода.

Также на Николаевском судостроительном заводе восстановили боеспособность малого бронированного артиллерийского катера "Никополь".

На обоих катерах отремонтировали наружную обшивку подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторную защиту, донно-бортовую арматуру, судовые системы и оборудование, катера покрасили.

В то же время, на "Никополе" продолжается восстановление электросистем и электрооборудования, работы планируют завершить до конца месяца.

 

Прямая речь директора завода Валерия Калашникова: "Ремонтные работы на "Вышгороде" были закончены даже раньше запланированного, а на катере "Никополь" они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно".

 

Напомним:

  • Катер "Никополь" был захвачен русскими в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине "Никополь", вместе с другим бронированным катером "Бердянск" и рейдовым буксиром "Яны Капу".
  • 20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращаются в Украину на буксире в связи с тем, что россияне их фактически "угробили".
  • Президент Владимир Зеленский после осмотра возвращенных РФ судов сообщил, что на них не хватает части вооружения и оборудования, и заявил, что Украина будет требовать от России вернуть "все что там есть".
  • В конце февраля 2020 года "Никополь" вместе с "Вышгородом" зашли на ремонт в Николаевской судостроительной завод.

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Украинская правда

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Темы: РосcияКерченский проливнападениекораблиУкроборонпром
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