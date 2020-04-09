В базе данных полиции более 50 тысяч украинцев, требующих самоизоляции

Полиция контролирует места пребывания украинцев на самоизоляции, и внесла в свою базу данных более 50 тысяч таких людей.

Источник: интервью агентству "Интерфакс-Украина" руководителя Нацполиции Игоря Клименко

Детали: По его словам, сейчас в Украину возвращается уже гораздо меньшее количество людей, чем в начале карантина, когда только за сутки прибывало в страну 24-26 тысяч украинцев и иностранцев.

Прямая речь: "На пограничном контроле у ​​этих людей брали согласие на 14-дневную самоизоляцию, их данные вносили в информационный портал Нацполиции. На сегодняшний день более 50 тысяч человек находятся в этой базе данных. То есть каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина, находится ли он в том месте, которое указал в информационном сообщении".

Он отметил, что все сбежавшие из мест обсервации, которых было немного, туда возвращены.

По его данным, всего в Украине определено более 250 мест обсервации.