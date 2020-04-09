Первый человек умер от коронавируса в Запорожье

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Четверг, 9 апреля 2020, 21:22

В Запорожской области зафиксировали первый смертельный случай, вызванный болезнью Covid-19.

Источник: официальный сайт Мелитопольского городского совета

Детали: По данным местных властей, это - 60-летний житель города Мелитополя, который ранее был госпитализирован в Мелитопольскую инфекционную больницу с COVID-19.

Он умер в четверг, 9 апреля. До того больной находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним:

  • По состоянию на 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случаев заболевания COVID-19, 8 апреля зафиксированы 224 новых случая.
  • В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

Украинская правда
Темы: Запорожье коронавирус Covid-2019 жертвы


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