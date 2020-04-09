Первый человек умер от коронавируса в Запорожье

В Запорожской области зафиксировали первый смертельный случай, вызванный болезнью Covid-19.

Источник: официальный сайт Мелитопольского городского совета

Детали: По данным местных властей, это - 60-летний житель города Мелитополя, который ранее был госпитализирован в Мелитопольскую инфекционную больницу с COVID-19.

Он умер в четверг, 9 апреля. До того больной находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним: