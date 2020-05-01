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Рябошапка: Меня на брифинг по делу Шеремета пригласил Аваков, а не Зеленский

Пятница, 1 мая 2020, 16:24

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка говорит, что это была инициатива министра внутренних дел Арсена Авакова, а не президента Владимира Зеленского, пригласить его на совместный брифинг по результатам расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Источник: Рябошапка в интервью народному депутату Алексею Гончаренко

Прямая речь: "Это была инициатива министра внутренних дел".

Детали: Ексгенпрокурор отметил, что Зеленскому следовало воздержаться от участия в том брифинге.

Кроме того, по его убеждению, у полиции на тот момент было достаточно доказательств, чтобы сообщить о подозрении, но их было недостаточно, чтобы идти с этим делом в суд.

Предыстория: 12 декабря 2019 года состоялся совместный брифинг по делу Шеремета, в котором приняли участие глава МВД Аваков, генпрокурор Рябошапка и президент Зеленский. На нем правоохранители заявили о прорыве в деле и наличии пяти подозреваемых.

Позже Рябошапка заявил, что для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства.

А еще позже Офис генпрокурора по просьбе следователей продлил сроки досудебного расследования по делу до июня 2020 года.

Украинская правда
Темы: убийствоМВДЗеленскийпрокуратураАваков


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