На Днепропетровщине разбился 4-местный самолет, есть погибшие
Пятница, 1 мая 2020, 19:33
В Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.
Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям
Детали: 1 мая в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта.
От службы "103" сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна "Груман" (на 4 места) с последующим горением.
Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.
Украинская правда