На Днепропетровщине разбился 4-местный самолет, есть погибшие

В Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 1 мая в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта.

От службы "103" сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна "Груман" (на 4 места) с последующим горением.

Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.