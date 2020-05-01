Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Днепропетровщине разбился 4-местный самолет, есть погибшие

Пятница, 1 мая 2020, 19:33
На Днепропетровщине разбился 4-местный самолет, есть погибшие

В Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

 

Детали: 1 мая в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта.

От службы "103" сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна "Груман" (на 4 места) с последующим горением.

Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.

 

Украинская правда
Темы: аварияавиаДнепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
авария
Атака России на ЗАЭС затронет весь мир – топ-чиновник НАТО
Если авария на ЗАЭС: на Запорожье провели учения, близкие к реальности
Столкновение поездов в Индии: количество погибших возросло до 288
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: