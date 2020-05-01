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На Днепропетровщине разбился 4-местный самолет, есть погибшие

Пятница, 1 мая 2020, 19:33

В Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

 

Детали: 1 мая в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта.

От службы "103" сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна "Груман" (на 4 места) с последующим горением.

Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.

 

Украинская правда
Темы: аварияавиаДнепропетровская область


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