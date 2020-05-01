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На Дніпропетровщині розбився 4-місний літак, є загиблі

П'ятниця, 1 травня 2020, 19:33
На Дніпропетровщині розбився 4-місний літак, є загиблі

На Дніпропетровщині поблизу смт Слобожанське впав і загорівся одномоторний літак, загинуло двоє людей.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

 

Деталі: 1 травня о 16:26 до рятувальників надійшло повідомлення про авіаційну подію в Дніпровському районі неподалік вулиці Березинська, поза межами населеного пункту.

Від служби "103" повідомили про аварію (падіння) одномоторного малого повітряного судна "Груман" (на 4 місця) з подальшим горінням.

Пожежа локалізована о 16:51 та ліквідована о 17:10.

 

Українська правда
Теми: аваріяавіаДніпропетровська область
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