На Дніпропетровщині розбився 4-місний літак, є загиблі

На Дніпропетровщині поблизу смт Слобожанське впав і загорівся одномоторний літак, загинуло двоє людей.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 1 травня о 16:26 до рятувальників надійшло повідомлення про авіаційну подію в Дніпровському районі неподалік вулиці Березинська, поза межами населеного пункту.

Від служби "103" повідомили про аварію (падіння) одномоторного малого повітряного судна "Груман" (на 4 місця) з подальшим горінням.

Пожежа локалізована о 16:51 та ліквідована о 17:10.