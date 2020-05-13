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Главные новости вторника и ночи: продление карантина, Песков с коронавирусом

Среда, 13 мая 2020, 08:00

Шмыгаль: Карантин продлим, но по транспорту настроен оптимистично, пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом — актуальные новости 12 мая.

О карантине

Премьер Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин снова продлят — вместе с тем он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.

О Пескове

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом.

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О других важных новостях

По словам президента Владимира Зеленского, нынешние показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют рассмотреть будущие этапы смягчения карантина.

Авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь вводят людей в заблуждение, ведь о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет — Мининфраструктуры.

В Украине зафиксировано 16 023 случая заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 375. В результате осложнений умерли 425 человек, 3373 пациента выздоровели.

Зеленский назначил членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию руководительницу пресс-службы студии "Квартал 95" Татьяну Руденко.

Украинские ТРЦ за два месяца карантина потеряли почти 7 млрд грн арендных поступлений, а их арендаторы - более 50 млрд грн товарооборота.

Силовики задержали мужчину, который угрожал взорвать гранатой ресторан в городе Винники, что на Львовщине. Пострадавших в результате спецоперации нет. 

12 мая сотни прожекторов светят в небо в украинских городах из-за акции #стопкультурныйкарантин.

Украинская правда


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