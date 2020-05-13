Справу про "плівки Єрмака" перекинули вже на СБУ

Матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів із братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали до Служби безпеки України.

Джерело: юридична компанія "Міллер" у Facebook

Дослівно: "22 квітня заступником генерального прокурора визначено підслідність цієї справи вже за Головним слідчим управлінням Служби безпеки України та об’єднано з кримінальним провадженням №22020000000000065 за ч. 2 ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та ч. 4 ст. 190 КК України".

Деталі: Таким чином, органом досудового розслідування, відповідальним за розслідування справи, наразі є СБУ.

Що було раніше: Спеціалізована антикорупційна прокуратура змінила кваліфікацію відкритого раніше провадження зі "Зловживання впливом" на "Шахрайство" і 17 квітня прийняла рішення про передачу справи за підслідністю до Головного слідчого управління Нацполіції. Таким чином справа була у Нацполіції менше тижня.

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