Справу про "плівки Єрмака" перекинули вже на СБУ
Матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів із братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали до Служби безпеки України.
Джерело: юридична компанія "Міллер" у Facebook
Дослівно: "22 квітня заступником генерального прокурора визначено підслідність цієї справи вже за Головним слідчим управлінням Служби безпеки України та об’єднано з кримінальним провадженням №22020000000000065 за ч. 2 ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та ч. 4 ст. 190 КК України".
Деталі: Таким чином, органом досудового розслідування, відповідальним за розслідування справи, наразі є СБУ.
Що було раніше: Спеціалізована антикорупційна прокуратура змінила кваліфікацію відкритого раніше провадження зі "Зловживання впливом" на "Шахрайство" і 17 квітня прийняла рішення про передачу справи за підслідністю до Головного слідчого управління Нацполіції. Таким чином справа була у Нацполіції менше тижня.
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
- Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
- Сам Денис Єрмак заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.
- Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.
- Штанько також заявив, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмаку передавали 10 тисяч доларів.