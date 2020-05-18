Новости 18 мая: рейтинги Зеленского, исламские праздники в Украине

Зеленскому доверяют и снова бы избрали его президентом, Кучму считают лучшим главой государства времен независимости, два больших исламских праздника станут в Украине государственными — актуальные новости 18 мая.

О рейтингах

Рейтинг доверия среди политиков через год президентства все еще возглавляет Владимир Зеленский — ему доверяют 57% граждан. Больше всего украинцы не доверяют Петру Порошенко, Юлии Тимошенко и Святославу Вакарчуку.

Если бы второй тур президентских выборов состоялся в мае, 75% избирателей поддержали бы Зеленского, а 25% — Порошенко.

Украинцы считают Леонида Кучму лучшим среди президентов, а период его правления — эпохой развития, Зеленский уступает ему 4%.

Об исламских праздниках

Президент Владимир Зеленский собирается сделать Курбан-Байрам и Ураза-Байрам государственными праздниками в Украине, а в Киеве построить новую большую мечеть.

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О других важных новостях

СБУ вызвала Сергея Стерненка на допрос и предоставила ему статус пострадавшего — ранее активист думал, что ему объявят подозрение в убийстве. Во время допроса под стенами СБУ проходила акция поддержки.

Этим летом Министерство здравоохранения разрешит купаться в море и реках — главный санврач Виктор Ляшко.

Власти рассматривают возможность возобновления работы общественного транспорта 22 мая, но не по всей стране.

С 22 мая в Киеве начинается второй этап ослабления карантина — откроются большие магазины, промышленные рынки, спортзалы и фитнес-центры, а также в обычном режиме заработает наземный общественный транспорт.

Министр юстиции Денис Малюська попросил привезти ему обед из Лукьяновского СИЗО, чтобы проверить чем кормят заключенных.

В Украине зафиксировано 18 616 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 325. В результате осложнений умерли 535 человек, 5276 пациентов выздоровели.