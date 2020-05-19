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Новости 19 мая: переименование Дня защитника, Гордон и СБУ

Вторник, 19 мая 2020, 21:34

Рада решила переименовать День защитника Украины, в СБУ говорят, что Гордон сам инициировал и договаривался об интервью с Поклонской и Гиркиным — актуальные новости 19 мая.

О Дне защитника

Рада приняла за основу законопроект о переименовании Дня защитника Украины на День защитников Украины с целью чествования мужества и героизма не только мужчин, но и женщин.

О Гордоне

В СБУ отметили, что Дмитрий Гордон сам является инициатором интервью с представительницей оккупационной власти Крыма Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным, но информацию, озвученную этими персонажами, в СБУ изучают.

Ранее журналист заявлял, что его интервью с террористом Игорем Гиркиным проходило "по содружеству" с украинскими спецслужбами.

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О других важных новостях

20 мая Кабмин планирует предусмотреть следующие шаги по ослаблению карантина, среди которых возобновление работы наземного транспорта, метро и детсадов.

Фракция "Голос" будет собирать голоса на отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения — его обвиняют во лжи..

20 мая в Мариинском дворце состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского — из-за карантина количество представителей СМИ будет ограничено.

В правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

После возобновления работы наземный транспорт в Киеве сможет брать в салон не более половины от числа пассажиров, на которое он рассчитан, а в метро будет разметка для соблюдения дистанции.

В Украине зафиксировано 18 876 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 260. В результате осложнений умерли 548 человек, 5632 пациента выздоровели.



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