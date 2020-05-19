Новости 19 мая: переименование Дня защитника, Гордон и СБУ

Рада решила переименовать День защитника Украины, в СБУ говорят, что Гордон сам инициировал и договаривался об интервью с Поклонской и Гиркиным — актуальные новости 19 мая.

О Дне защитника

Рада приняла за основу законопроект о переименовании Дня защитника Украины на День защитников Украины с целью чествования мужества и героизма не только мужчин, но и женщин.

О Гордоне

В СБУ отметили, что Дмитрий Гордон сам является инициатором интервью с представительницей оккупационной власти Крыма Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным, но информацию, озвученную этими персонажами, в СБУ изучают.

Ранее журналист заявлял, что его интервью с террористом Игорем Гиркиным проходило "по содружеству" с украинскими спецслужбами.

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