Новости 19 мая: переименование Дня защитника, Гордон и СБУ
Рада решила переименовать День защитника Украины, в СБУ говорят, что Гордон сам инициировал и договаривался об интервью с Поклонской и Гиркиным — актуальные новости 19 мая.
О Дне защитника
Рада приняла за основу законопроект о переименовании Дня защитника Украины на День защитников Украины с целью чествования мужества и героизма не только мужчин, но и женщин.
О Гордоне
В СБУ отметили, что Дмитрий Гордон сам является инициатором интервью с представительницей оккупационной власти Крыма Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным, но информацию, озвученную этими персонажами, в СБУ изучают.
Ранее журналист заявлял, что его интервью с террористом Игорем Гиркиным проходило "по содружеству" с украинскими спецслужбами.
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