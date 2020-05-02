Все разделы
Укр / Рус

В РФ на крупнейшей плавбазе прогремел взрыв, есть жертвы

Суббота, 2 мая 2020, 08:39

На крупной российской плавбазе "Всеволод Сибирцев", которая находится на Находкинском судоремонтном заводе, произошло возгорание и взрыв газа.

Источник: сайт российского МЧС, ТАСС

Детали: По данным МЧС РФ, возгорание произошло во время сварочных работ. При этом "открытого горения не было".

Задымление обнаружили в трюме судна. В МЧС также сообщили о пострадавших, но не уточнили их количество.

Российские СМИ со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) во Владивостоке пишут, что на территории плавбазы взорвался газовый баллон.

При этом РБК пишет, что на плавбазе "произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб один человек, еще одного госпитализировали".

 
плавбаза "Всеволод Сибирцев"

фото
Темы: Росcиячрезвычайное происшествиевзрыв


powered by lun.ua
Главное сегодня

Количество заражений COVID-19 растет четвертый день подряд

Трамп выбрал кандидата на должность посла США в Украине

ФотоКим Чен Ына заметили на заводе по производству удобрений

В Черкассах сотня людей протестовала возле управления полиции

В Мукачево тоже открывают торговые центры и парки раньше

На Днепропетровщине разбился 4-местный самолет, есть погибшие

Все главные новости...
Росcия
Ситуация с коронавирусом не повлияет на санкции ЕС против России - Боррель
Россия применяет карательную психиатрию в оккупированном Крыму, США отреагировали
Главный военный храм России передумал украшать стены ликом Путина
Последние новости
08:39
В РФ на крупнейшей плавбазе прогремел взрыв, есть жертвы
08:00
Главные новости пятницы и ночи: посол США в Украине, Ким Чен Ына заметили на заводе
07:23
Ан-225 "Мрия" доставил в Канаду груз из Китая
05:56
Количество заражений COVID-19 растет четвертый день подряд
05:04
Трамп выбрал кандидата на должность посла США в Украине
04:00
Твит Илона Маска обвалил акции Tesla
03:10
В Италии от коронавируса выздоровели 78 000 больных
01:49
Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына на публике
01:35
ФотоКим Чен Ына заметили на заводе по производству удобрений
00:51
COVID-19 в США от осложнений, вызванных болезнью, умерло 65 000 человек
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!