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В РФ на крупнейшей плавбазе прогремел взрыв, есть жертвы

Суббота, 2 мая 2020, 08:39
В РФ на крупнейшей плавбазе прогремел взрыв, есть жертвы

На крупной российской плавбазе "Всеволод Сибирцев", которая находится на Находкинском судоремонтном заводе, произошло возгорание и взрыв газа.

Источник: сайт российского МЧС, ТАСС

Детали: По данным МЧС РФ, возгорание произошло во время сварочных работ. При этом "открытого горения не было".

Задымление обнаружили в трюме судна. В МЧС также сообщили о пострадавших, но не уточнили их количество.

Российские СМИ со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) во Владивостоке пишут, что на территории плавбазы взорвался газовый баллон.

При этом РБК пишет, что на плавбазе "произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб один человек, еще одного госпитализировали".

 
плавбаза "Всеволод Сибирцев"

фото

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Темы: Росcиячрезвычайное происшествиевзрыв
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