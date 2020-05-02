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В Вооруженных Силах еще один случай коронавируса

Суббота, 2 мая 2020, 18:28

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зафиксирован один случай заболевания COVID-19, общее число инфицированных возросло до 45.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Больной военнослужащий из Харьковской области лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют".

Детали: На 7 часов 2 мая в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая.

В то же время Командование медсил ВСУ сообщает, что у военных медиков появилась капсула для транспортировки опасных инфекционных больных "БИО-БОКС 20060". Одной из ее особенностей является возможность транспортировки пациента в полусидячем положении.

Бокс изготовлен из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Также в изолятор встроенные рукавицы-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.

Что предшествовало: За минувшие сутки в Украине обнаружили 550 новых больных коронавирусной инфекцией, всего в Украине зафиксировано 11 411 случаев COVID-19.

Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыкоронавирус


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