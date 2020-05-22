Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лерос подал заявление о преступлении: Офис президента знал о "пленках Ермака" еще летом

Пятница, 22 мая 2020, 12:42
Лерос подал заявление о преступлении: Офис президента знал о пленках Ермака еще летом

Народный депутат Гео Лерос заявляет, что написал заявление о преступлении в Офис Генпрокурора, поскольку, по словам Владимира Зеленского, в Офисе президента знали о так называемых пленках Ермака еще до их обнародования, но скрыли коррупционное преступление.

Источник: пост Лероса в Facebook

Прямая речь: "Сегодня я написал заявление о преступлении, про которое заявил президент на пресс-конференции.
Если правоохранители не внесут ведомости о преступлении в ЕРДР, я буду добиваться этого через суд.

Для меня очень странным является тот факт, что плёнки в Офисе Президента видели "ещё летом и в сентябре", где видно, что Денис Ермак проводит переговоры о продаже должностей, но даже после этого, его никто не остановил".

Детали: Речь идет о заявлении президента на пресс-конференции 20 мая, когда он заявил, что знает, кто делал записи, для чего их делал и кто хотел этими записями его шантажировать.

По словам Лероса, он считает, что никто не имеет права шантажировать президента, потому что это "серьезное преступление", и он хочет "открытого расследования, чтоб виновный понёс наказанье за преступление, за которое предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы".

Нардеп требует установить, кто из должностных лиц Офиса президента получил видеозаписи, на которых Денис Ермак проводит собеседования на высшие государственные должности и договаривается про вознаграждение, и "скрыл коррупционное преступление, став его соучастником".

По словам Лероса, в результате таких действий, преступники могли быть предупреждены, а это помогло им "замести следы, то есть, остановить назначения на должности, которые обсуждались на плёнках".

Нардеп отметил, что сам, как законопослушный гражданин, получив плёнки с записями коррупционных преступлений, "немедленно написал заявление в НАБУ и сделал эту информацию публичной, понимая, что только гласность это шанс помешать правоохранителям "слить" дело". 

По словам Лероса, судя по тому, что в Офисе президента знали о пленках еще летом, а Денис Ермак продолжал ходить в ОПУ "продвигать свои исследовательские проекты", деятельность Дениса Ермака могла быть санкционирована в офисе.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления, и он знает, кто стоит за этими записями.

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса. Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств. 
  • Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.
  • Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.
  • Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гео Лерос Андрей ЕрмакОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Гео Лерос
Лерос сообщил, что выиграл суд против ВР, которая отстранила его от заседаний
Корниенко прокомментировал отстранение Лероса от участия в заседаниях ВР
Рада отстранила Лероса от заседаний: он говорит, что из-за критики в адрес Ермака
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: