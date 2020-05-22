Лерос подал заявление о преступлении: Офис президента знал о "пленках Ермака" еще летом

Народный депутат Гео Лерос заявляет, что написал заявление о преступлении в Офис Генпрокурора, поскольку, по словам Владимира Зеленского, в Офисе президента знали о так называемых пленках Ермака еще до их обнародования, но скрыли коррупционное преступление.

Источник: пост Лероса в Facebook

Прямая речь: "Сегодня я написал заявление о преступлении, про которое заявил президент на пресс-конференции.

Если правоохранители не внесут ведомости о преступлении в ЕРДР, я буду добиваться этого через суд.

Для меня очень странным является тот факт, что плёнки в Офисе Президента видели "ещё летом и в сентябре", где видно, что Денис Ермак проводит переговоры о продаже должностей, но даже после этого, его никто не остановил".

Детали: Речь идет о заявлении президента на пресс-конференции 20 мая, когда он заявил, что знает, кто делал записи, для чего их делал и кто хотел этими записями его шантажировать.

По словам Лероса, он считает, что никто не имеет права шантажировать президента, потому что это "серьезное преступление", и он хочет "открытого расследования, чтоб виновный понёс наказанье за преступление, за которое предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы".

Нардеп требует установить, кто из должностных лиц Офиса президента получил видеозаписи, на которых Денис Ермак проводит собеседования на высшие государственные должности и договаривается про вознаграждение, и "скрыл коррупционное преступление, став его соучастником".

По словам Лероса, в результате таких действий, преступники могли быть предупреждены, а это помогло им "замести следы, то есть, остановить назначения на должности, которые обсуждались на плёнках".

Нардеп отметил, что сам, как законопослушный гражданин, получив плёнки с записями коррупционных преступлений, "немедленно написал заявление в НАБУ и сделал эту информацию публичной, понимая, что только гласность это шанс помешать правоохранителям "слить" дело".

По словам Лероса, судя по тому, что в Офисе президента знали о пленках еще летом, а Денис Ермак продолжал ходить в ОПУ "продвигать свои исследовательские проекты", деятельность Дениса Ермака могла быть санкционирована в офисе.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления, и он знает, кто стоит за этими записями.

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