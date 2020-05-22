Лерос подал заявление о преступлении: Офис президента знал о "пленках Ермака" еще летом
Народный депутат Гео Лерос заявляет, что написал заявление о преступлении в Офис Генпрокурора, поскольку, по словам Владимира Зеленского, в Офисе президента знали о так называемых пленках Ермака еще до их обнародования, но скрыли коррупционное преступление.
Источник: пост Лероса в Facebook
Прямая речь: "Сегодня я написал заявление о преступлении, про которое заявил президент на пресс-конференции.
Если правоохранители не внесут ведомости о преступлении в ЕРДР, я буду добиваться этого через суд.
Для меня очень странным является тот факт, что плёнки в Офисе Президента видели "ещё летом и в сентябре", где видно, что Денис Ермак проводит переговоры о продаже должностей, но даже после этого, его никто не остановил".
Детали: Речь идет о заявлении президента на пресс-конференции 20 мая, когда он заявил, что знает, кто делал записи, для чего их делал и кто хотел этими записями его шантажировать.
По словам Лероса, он считает, что никто не имеет права шантажировать президента, потому что это "серьезное преступление", и он хочет "открытого расследования, чтоб виновный понёс наказанье за преступление, за которое предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы".
Нардеп требует установить, кто из должностных лиц Офиса президента получил видеозаписи, на которых Денис Ермак проводит собеседования на высшие государственные должности и договаривается про вознаграждение, и "скрыл коррупционное преступление, став его соучастником".
По словам Лероса, в результате таких действий, преступники могли быть предупреждены, а это помогло им "замести следы, то есть, остановить назначения на должности, которые обсуждались на плёнках".
Нардеп отметил, что сам, как законопослушный гражданин, получив плёнки с записями коррупционных преступлений, "немедленно написал заявление в НАБУ и сделал эту информацию публичной, понимая, что только гласность это шанс помешать правоохранителям "слить" дело".
По словам Лероса, судя по тому, что в Офисе президента знали о пленках еще летом, а Денис Ермак продолжал ходить в ОПУ "продвигать свои исследовательские проекты", деятельность Дениса Ермака могла быть санкционирована в офисе.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления, и он знает, кто стоит за этими записями.
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Предыстория:
- Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
- Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
- Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса. Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.
- Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.
- Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.
- Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.