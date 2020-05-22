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Лерос подав заяву про злочин: Офіс президента знав про "плівки Єрмака" ще влітку

П'ятниця, 22 травня 2020, 12:42
Лерос подав заяву про злочин: Офіс президента знав про плівки Єрмака ще влітку

Народний депутат Гео Лерос заявляє, що написав заяву про злочин в Офіс Генпрокурора, оскільки, за словами Володимира Зеленського, в Офісі президента знали про так звані плівки Єрмака ще до їх оприлюднення, але приховали корупційний злочин.

Джерело: пост Лерос в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні я написав заяву про злочин, про який заявив президент на прес-конференції.

Якщо правоохоронці не внесуть відомості про злочин в ЄРДР, я буду домагатися цього через суд.

Для мене дуже дивним є той факт, що плівки в Офісі Президента бачили "ще влітку і в вересні", де видно, що Денис Єрмак проводить переговори про продаж посад, але навіть після цього, його ніхто не зупинив".

Деталі: Йдеться про заяву президента на прес-конференції 20 травня, коли він заявив, що знає, хто робив записи, для чого їх робив і хто хотів цими записами його шантажувати.

За словами Лероса, він вважає, що ніхто не має права шантажувати президента, тому що це "серйозний злочин", і він хоче "відкритого розслідування, щоб винний поніс покарання за злочин, за який передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі".

Нардеп вимагає встановити, хто з посадових осіб Офісу президента отримав відеозаписи, на яких Денис Єрмак проводить співбесіди на вищі державні посади і домовляється про винагороду, і "приховав корупційний злочин, ставши його співучасником".

За словами Лероса, у результаті таких дій, злочинці могли бути попереджені, а це допомогло їм "замести сліди, тобто, зупинити призначення на посади, які обговорювалися на плівках".

Нардеп зазначив, що сам, як законослухняний громадянин, отримавши плівки із записами корупційних злочинів, "негайно написав заяву в НАБУ і зробив цю інформацію публічною, розуміючи, що тільки гласність – це шанс перешкодити правоохоронцям "злити" справу".

За словами Лероса, судячи з того, що в Офісі президента знали про плівки ще влітку, а Денис Єрмак продовжував ходити в ОПУ "просувати свої дослідницькі проекти", діяльність Дениса Єрмака могла бути санкціонована в офісі.

Що було раніше: 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що в справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину, і він знає, хто стоїть за цими записами.

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса. Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.  
  • Сам Денис Єрмак заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права. 
  • Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.
  • Штанько також заявив, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмаку передавали 10 тисяч доларів.

Українська правда

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Теми: Гео Лерос Андрій ЄрмакОфіс генпрокурора
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