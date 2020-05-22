Усі розділи
Укр / Рус

Лерос подав заяву про злочин: Офіс президента знав про "плівки Єрмака" ще влітку

П'ятниця, 22 травня 2020, 12:42

Народний депутат Гео Лерос заявляє, що написав заяву про злочин в Офіс Генпрокурора, оскільки, за словами Володимира Зеленського, в Офісі президента знали про так звані плівки Єрмака ще до їх оприлюднення, але приховали корупційний злочин.

Джерело: пост Лерос в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні я написав заяву про злочин, про який заявив президент на прес-конференції.

Якщо правоохоронці не внесуть відомості про злочин в ЄРДР, я буду домагатися цього через суд.

Для мене дуже дивним є той факт, що плівки в Офісі Президента бачили "ще влітку і в вересні", де видно, що Денис Єрмак проводить переговори про продаж посад, але навіть після цього, його ніхто не зупинив".

Деталі: Йдеться про заяву президента на прес-конференції 20 травня, коли він заявив, що знає, хто робив записи, для чого їх робив і хто хотів цими записами його шантажувати.

За словами Лероса, він вважає, що ніхто не має права шантажувати президента, тому що це "серйозний злочин", і він хоче "відкритого розслідування, щоб винний поніс покарання за злочин, за який передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі".

Нардеп вимагає встановити, хто з посадових осіб Офісу президента отримав відеозаписи, на яких Денис Єрмак проводить співбесіди на вищі державні посади і домовляється про винагороду, і "приховав корупційний злочин, ставши його співучасником".

За словами Лероса, у результаті таких дій, злочинці могли бути попереджені, а це допомогло їм "замести сліди, тобто, зупинити призначення на посади, які обговорювалися на плівках".

Нардеп зазначив, що сам, як законослухняний громадянин, отримавши плівки із записами корупційних злочинів, "негайно написав заяву в НАБУ і зробив цю інформацію публічною, розуміючи, що тільки гласність – це шанс перешкодити правоохоронцям "злити" справу".

За словами Лероса, судячи з того, що в Офісі президента знали про плівки ще влітку, а Денис Єрмак продовжував ходити в ОПУ "просувати свої дослідницькі проекти", діяльність Дениса Єрмака могла бути санкціонована в офісі.

Що було раніше: 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що в справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину, і він знає, хто стоїть за цими записами.

Читайте також"Любі друзі" Зеленського. Перший корупційний скандал Зе!команди

Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса. Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.  
  • Сам Денис Єрмак заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права. 
  • Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.
  • Штанько також заявив, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмаку передавали 10 тисяч доларів.

Українська правда
Теми: Гео Лерос Андрій ЄрмакОфіс генпрокурора


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко просить дозволити Києву запустити транспорт, попри заборону МОЗ

ДБР терміново викликало Порошенка на допит

інфографіка Майже половина України не готова до 2 етапу зняття карантину – МОЗ. Список

Київщина поки не буде послаблювати карантин

Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону – "Схеми"

Україна та МВФ попередньо домовились про нову програму співпраці на $5 млрд

Усі головні новини...
Гео Лерос
Юристи Лероса вимагають повернути справу "плівок Єрмака" в НАБУ
САП не побачила корупції в діях брата Єрмака і передала справу поліції
Лерос заявив, що надав НАБУ факти безпрецедентної топ-корупції
Останні новини
13:07
Серед розстріляних на Житомирщині колишні учасники АТО та волонтери
13:02
НАБУ проводить обшуки у члена правління "Укрзалізниці" – джерело
12:57
Противник з безпілотника скинув постріл ВОГ над позицією ОС: від вибуху постраждав боєць
12:51
ЄС засудив конференцію РФ по Криму, у якій брав участь попри власні правила
12:42
Лерос подав заяву про злочин: Офіс президента знав про "плівки Єрмака" ще влітку
12:42
Бізнес готовий запропонувати зміни в податковий закон – ЄБА
12:37
відео, фотоКиянам відкривають зоопарк – Кличко показав оновлення
12:34
У Києві зростає кількість хворих на пневмонію – Кличко
12:25
Перед візитом у храм - міряйте температуру: ПЦУ пояснила віруючим нові правила
12:17
Кличко просить дозволити Києву запустити транспорт, попри заборону МОЗ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!