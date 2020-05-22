Лерос подав заяву про злочин: Офіс президента знав про "плівки Єрмака" ще влітку

Народний депутат Гео Лерос заявляє, що написав заяву про злочин в Офіс Генпрокурора, оскільки, за словами Володимира Зеленського, в Офісі президента знали про так звані плівки Єрмака ще до їх оприлюднення, але приховали корупційний злочин.

Джерело: пост Лерос в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні я написав заяву про злочин, про який заявив президент на прес-конференції.

Якщо правоохоронці не внесуть відомості про злочин в ЄРДР, я буду домагатися цього через суд.

Для мене дуже дивним є той факт, що плівки в Офісі Президента бачили "ще влітку і в вересні", де видно, що Денис Єрмак проводить переговори про продаж посад, але навіть після цього, його ніхто не зупинив".

Деталі: Йдеться про заяву президента на прес-конференції 20 травня, коли він заявив, що знає, хто робив записи, для чого їх робив і хто хотів цими записами його шантажувати.

За словами Лероса, він вважає, що ніхто не має права шантажувати президента, тому що це "серйозний злочин", і він хоче "відкритого розслідування, щоб винний поніс покарання за злочин, за який передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі".

Нардеп вимагає встановити, хто з посадових осіб Офісу президента отримав відеозаписи, на яких Денис Єрмак проводить співбесіди на вищі державні посади і домовляється про винагороду, і "приховав корупційний злочин, ставши його співучасником".

За словами Лероса, у результаті таких дій, злочинці могли бути попереджені, а це допомогло їм "замести сліди, тобто, зупинити призначення на посади, які обговорювалися на плівках".

Нардеп зазначив, що сам, як законослухняний громадянин, отримавши плівки із записами корупційних злочинів, "негайно написав заяву в НАБУ і зробив цю інформацію публічною, розуміючи, що тільки гласність – це шанс перешкодити правоохоронцям "злити" справу".

За словами Лероса, судячи з того, що в Офісі президента знали про плівки ще влітку, а Денис Єрмак продовжував ходити в ОПУ "просувати свої дослідницькі проекти", діяльність Дениса Єрмака могла бути санкціонована в офісі.

Що було раніше: 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що в справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину, і він знає, хто стоїть за цими записами.

Читайте також: "Любі друзі" Зеленського. Перший корупційний скандал Зе!команди

Передісторія: