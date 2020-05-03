Число жертв COVID-19 в Великобритании и Италии почти сравнялось
Воскресенье, 3 мая 2020, 04:53
По последним данным, в Великобритании зарегистрировали 28,131 летальный случай от коронавируса, в Италии же зафиксировали 28,710 жертв заболевания.
Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Reuters
Детали: Общее количество заражений в Италии составляет более 209 тысяч. В Великобритании за время распространения болезни обнаружили более 182 тыяч заражений.
Население Италии составляет около 60 миллионов. В то же время в Великобритании проживает на 7 миллионов больше.
Напомним:
- 1 апреля во мире диагностировали 94 552 случаев заболевания коронавирусом. Это на 8515 случаев больше чем 30 апреля.
Украинская правда