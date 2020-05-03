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Число жертв COVID-19 в Великобритании и Италии почти сравнялось

Воскресенье, 3 мая 2020, 04:53

По последним данным, в Великобритании зарегистрировали 28,131 летальный случай от коронавируса, в Италии же зафиксировали 28,710 жертв заболевания.

Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Reuters

Детали: Общее количество заражений в Италии составляет более 209 тысяч. В Великобритании за время распространения болезни обнаружили более 182 тыяч заражений.

Население Италии составляет около 60 миллионов. В то же время в Великобритании проживает на 7 миллионов больше.

Напомним:

  • 1 апреля во мире диагностировали 94 552 случаев заболевания коронавирусом. Это на 8515 случаев больше чем 30 апреля.

Украинская правда
Темы: коронавирусИталияВеликобритания


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