Число жертв COVID-19 в Великобритании и Италии почти сравнялось

По последним данным, в Великобритании зарегистрировали 28,131 летальный случай от коронавируса, в Италии же зафиксировали 28,710 жертв заболевания.

Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Reuters

Детали: Общее количество заражений в Италии составляет более 209 тысяч. В Великобритании за время распространения болезни обнаружили более 182 тыяч заражений.

Население Италии составляет около 60 миллионов. В то же время в Великобритании проживает на 7 миллионов больше.

Напомним: