Все разделы
Укр / Рус

Коронавирус: за сутки в мире умерли более 5 тысяч человек

Воскресенье, 3 мая 2020, 06:35

За последние сутки в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.

Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Возглавляет печальное первенство по количеству летальных случаев за последние сутки США, там умер 1691 человек.

В Великобритании жертвами заболевания стала 621 человек, в Италии – 474, в Бразилии – 340, в Эквадоре – 308, в Испании – 276, в Канаде – 175, во Франции – 166, в Мексике – 113 и 100 жертв в Индии.

Больше всего новых случаев подтвердили в США – 29,7 тысяч. За этот период в России диагностировали 9,6 тысяч новых больных, в Великобритании – 4,8 тысяч, в Бразилии – почти 4,5 тысяч, в Испании – более 2,5 тысяч, в Индии – 2,4 тысяч, в Перу – более 2 тысяч и 1,9 тысяч случаев в Турции.

В общем во всем мире вылечились 1 миллион 120 тысяч человек.

Напомним:

  • За минувшие сутки в Украине обнаружили 550 новых больных коронавирусной инфекцией.
  • Всего в Украине зарегистрировали 11 411 случаев COVID-19, умерли 279 человек, из них 17 медработников, 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Мэр Черкасс уверен, что ему угрожал заместитель Ермака

Россия настаивала на выдаче организаторов беспорядков в Одессе 2 мая – МИД

Коломойский хочет сотрудничать с Портновым по обращению в ЕСПЧ

Журналиста избили после вызова полиции из-за нарушения карантина

В России рекордное число новых случаев COVID-19 – более 9,5 тысяч

В Киеве и трех областях в субботу будут грозы и шквалы

Все главные новости...
коронавирус
В Китае утверждают, что уже 5 дней не фиксируют смертей от коронавируса
Число жертв COVID-19 в Великобритании и Италии почти сравнялось
Житомирщина пересекла черту в четыре сотни больных коронавирусом
Последние новости
06:35
Коронавирус: за сутки в мире умерли более 5 тысяч человек
05:54
В Китае утверждают, что уже 5 дней не фиксируют смертей от коронавируса
04:53
Число жертв COVID-19 в Великобритании и Италии почти сравнялось
04:04
Житомирщина пересекла черту в четыре сотни больных коронавирусом
03:15
Волонтеры сообщили о нападении на ромов в Киеве
02:23
Мэр Черкасс уверен, что ему угрожал заместитель Ермака
01:37
Трамп рад, что с Ким Чен Ыном все хорошо
01:14
COVID-19 обнаружили у заместителя председателя Житомирского облсовета
00:49
Лесные пожары в Киевской и Житомирской областях локализовали – ГСЧС
00:13
На Буковине подтвердили более 1800 заражений коронавирусом
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!