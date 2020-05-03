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Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе пострадали трое украинских бойцов

Воскресенье, 3 мая 2020, 12:17

3 мая вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Трое украинских военных получили боевые травмы.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "По украинским защитникам вблизи Орехово, оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение".

Детали: В штабе отметили, что такие преступные действия захватчиков еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

В пресс-релизе отмечается, что подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием РФ достойный ответ. Потери противника уточняются.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассВооруженные силытерроризм


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