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В мире насчитали более 3,5 млн случаев коронавируса

Понедельник, 4 мая 2020, 05:25

За все время распространения коронавируса в мире зарегистрировали 3 миллиона 565 тысяч случаев заболеваний, почти треть всех случаев – в США.

Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Умерли от осложнений 248 тысяч больных.

Сейчас активными остаются 2 миллиона 162 тысячи случаев заболевания.

Больше всего больных зафиксировали в США – 1 миллион 188 тысяч. После Штатов следует Испания. Там зарегистрировали более 247 тысяч случаев. В Италии диагностировали 210 тысяч случаев, в Великобритании – почти 187 тысяч, во Франции – более 168 тысяч, в Германии – более 165 тысяч и более 134 тысяч в России.

Побороли болезнь уже 1 миллион 153 тысяч человек. В Штатах вылечились 178 тысяч человек, в Испании – 148,5 тысяч, в Германии – 130 тысяч, в Италии – более 81 тысячи.

Больше всего жертв заболевания подтвердили также в США – 68,5 тысяч. В Италии и Великобритании умерли по 28 тысяч больных. В Испании и Франции погибли около 25 тысяч.

Напомним:

  • За минувшие сутки в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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