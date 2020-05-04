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Полиция Эстонии поймала сотрудников посольства РФ на нарушении карантина

Понедельник, 4 мая 2020, 11:47

Полиция Эстонии сообщила в МИД о нарушении сотрудниками российского посольства правил социального дистанцирования на открытии памятника в Таллинне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Во время церемонии открытия после капитального ремонта "Бронзового солдата" на Военном кладбище в Таллинне работники российского посольства вероятно нарушили правила социального дистанцирования, установленные властью Эстонии на период чрезвычайного положения.

На нарушение дипломатами требования не собираться в группы более чем по два человека и несоблюдение при нахождении в общественном месте двухметровой дистанции обратил внимание подполковник полиции Вальтер Пярн из Пыхъяской префектуры.

В своем письме в Министерство иностранных дел он напомнил, что во время чрезвычайного положения, вызванного коронавирусом, в целях защиты жизни и здоровья людей находиться в общественном месте можно не более чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять хотя бы два метра.

Полиция попросила МИД передать соответствующую информацию посольству.

Церемония открытия памятника после ремонта состоялась 30 апреля. На некоторых фотографиях посол РФ Александр Петров находился рядом с офицерами российского ВМФ, не соблюдая при этом социальной дистанции.

Темы: РосcияЭстониякарантинкоронавирус
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