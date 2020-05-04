Кабмин собирается на внеочередное заседание по ослаблению карантина

Кабинет министров уже в понедельник, 4 мая, проведет внеочередное заседание, на котором собирается снять некоторые карантинные ограничения в Украине.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы".

Детали: Начало заседания запланировано на 13:00. На нем правительство хочет, в частности, открыть с 11 мая парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях.