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Кабмин собирается на внеочередное заседание по ослаблению карантина

Понедельник, 4 мая 2020, 12:22
Кабмин собирается на внеочередное заседание по ослаблению карантина

Кабинет министров уже в понедельник, 4 мая, проведет внеочередное заседание, на котором собирается снять некоторые карантинные ограничения в Украине.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы".

Детали: Начало заседания запланировано на 13:00. На нем правительство хочет, в частности, открыть с 11 мая парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях.

Украинская правда
Темы: карантинКабинет министровкоронавирусэпидемияCovid-2019
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