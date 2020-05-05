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Трамп о коронавирусе: "Я думаю, что они совершили ужасную ошибку"

Вторник, 5 мая 2020, 03:06
Трамп о коронавирусе: Я думаю, что они совершили ужасную ошибку

Президент США Дональд Трамп снова предположил, что новый коронавирус распостранился из лаборатории Уханя (Китай).

Источник: the guardian

Прямая речь: "Я думаю, что они совершили ужасную ошибку и не хотели признавать это".

Что было ранее: Госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.

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Темы: СШАКитайкоронавирус
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