Трамп о коронавирусе: "Я думаю, что они совершили ужасную ошибку"

Президент США Дональд Трамп снова предположил, что новый коронавирус распостранился из лаборатории Уханя (Китай).

Источник: the guardian

Прямая речь: "Я думаю, что они совершили ужасную ошибку и не хотели признавать это".

Что было ранее: Госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.