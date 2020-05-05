Трамп о коронавирусе: "Я думаю, что они совершили ужасную ошибку"
Вторник, 5 мая 2020, 03:06
Президент США Дональд Трамп снова предположил, что новый коронавирус распостранился из лаборатории Уханя (Китай).
Источник: the guardian
Прямая речь: "Я думаю, что они совершили ужасную ошибку и не хотели признавать это".
Что было ранее: Госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.