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За сутки подтверждено 79 000 случаев COVID-19

Вторник, 5 мая 2020, 05:39
За сутки подтверждено 79 000 случаев COVID-19

4 мая в мире диагностировали 79582 заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В мире с 3 639 492 диагностированных случаев заболевания 1 190 946 человек выздоровели и 251 707 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США 1 212 835 (+ 24 713 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирус, в Испании 248 301 (+1179), Италии 211 938 (+1221).

Больше всего умерших от вируса в США (69 921) Италии (29 079) и Великобритании (28 734).

Больше всего выздоровлений от COVID-19 в США (188 027), Испании (151 633), Германии (132 700).

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус
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