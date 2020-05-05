За добу підтверджено 79 000 випадків COVID-19
Вівторок, 5 травня 2020, 05:10
4 травня у світі діагностували 79 582 заражень COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: У світі з 3 639 492 діагностованих випадків захворювання 1 190 946 осіб одужало та 251 707 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Зокрема, у США 1 212 835 ( + 24 713 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 248 301 ( +1179 ), Італії 211 938 ( +1221 ).
Найбільше померлих від вірусу у США (69 921) Італії ( 29 079 ) та Великобританії ( 28 734 ).
Найбільше одужань від COVID-19 в США ( 188 027 ), Іспанії ( 151 633 ), Німеччині ( 132 700 ).
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі