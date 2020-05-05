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Формирования Российской Федерации 12 раз нарушили "режим тишины"

Вторник, 5 мая 2020, 07:07

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Дословно: "По опорных пунктах оккупантов, из которых велся огонь, наши подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря отваге и решительности украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия.

По данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двух ранили. Кроме этого наши воины уничтожили военный грузовик противника.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник с 82 мм минометов обстрелял наши позиции у Невельского. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано ".

Темы: ООСвойнаРосcия


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