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В Киеве приоткрыли кофейни, заработали три продуктовых рынка

Вторник, 5 мая 2020, 12:55
В Киеве приоткрыли кофейни, заработали три продуктовых рынка

В Киеве разрешили работать кофейням на вынос, 5 мая открылись первые три рынка – в Голосеевском, Деснянском районе и на станции метро "Лесная"

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко на ежедневном брифинге

Прямая речь: "Относительно будущего ослабления ограничений. Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила столичным кофейням работать на вынос. Это поддержка для бизнеса и справедливое решение, потому что рестораны и кафе работали на вынос во время ограничений.

Правительство разрешило работать рынкам, но прописало регламент их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков на предмет их соответствия нормам и требованиям – в прошедшие несколько дней ни один из рынков не был готов открыться соответственно этим нормам. Они активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в другой эпидемиологической ситуации – и сейчас будут постепенно открываться.

Сегодня в столице уже открылись три рынка: "Демеевский" в Голосеевском районе, "Маяк" в Деснянском районе и рынок на "Лесной". Завтра должны открыться Владимирский и Печерский рынки"

Детали: Кличко призвал всех киевлян соблюдать правила безопасности. На рынках важны, в частности: дистанция, маски, перчатки и дезинфекторы.

Предыстория:

  • 29 апреля Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19. Основанием для открытия рынков будет решение представителей Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о соблюдении рынком требований. Следовательно, 872 рынкам дали шанс открыться.
  • 30 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко разрешил работу рынков во время карантина, но затем  отменил свое постановление, с 14 апреля работу рынков снова запретили.
  • 27 апреля президент Владимир  Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина, – и Министерство здравоохранения определило условия, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.
  • 24 апреля Кабинет министров обнародовал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и зависит от динамики распространения COVID-19. 
  • 4 мая правительство продлило действие карантина в Украине до 22 мая, но отменил ряд карантинных органичений с 11 мая.

Темы: карантинКиев
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