В Киеве разрешили работать кофейням на вынос, 5 мая открылись уже три рынка – в Голосеевском, Деснянском районе и на станции метро "Лесная"

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко на ежедневном брифинге

Прямая речь: "Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила столичным кофейням работать на вынос...

Правительство разрешило работать рынкам, но прописало регламент их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков на предмет их соответствия нормам и требованиям – в прошедшие несколько дней ни один из рынков не был готов открыться соответственно этим нормам. Они активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в другой эпидемиологической ситуации – и сейчас будут постепенно открываться.

Сегодня в столице уже открылись три рынка: Демеевский в Голосеевском районе, "Маяк" в Деснянском районе и рынок на "Лесной". Завтра должны открыться Владимирский и Печерский рынки"

Детали: Кличко призвал всех киевлян соблюдать правила безопасности. На рынках важны, в частности: дистанции, маски, перчатки и дезинфекторы.