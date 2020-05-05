В Киеве разрешили работать кофейням на вынос, 5 мая открылись первые три рынка – в Голосеевском, Деснянском районе и на станции метро "Лесная"

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко на ежедневном брифинге

Прямая речь: "Относительно будущего ослабления ограничений. Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила столичным кофейням работать на вынос. Это поддержка для бизнеса и справедливое решение, потому что рестораны и кафе работали на вынос во время ограничений.

Правительство разрешило работать рынкам, но прописало регламент их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков на предмет их соответствия нормам и требованиям – в прошедшие несколько дней ни один из рынков не был готов открыться соответственно этим нормам. Они активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в другой эпидемиологической ситуации – и сейчас будут постепенно открываться.

Сегодня в столице уже открылись три рынка: "Демеевский" в Голосеевском районе, "Маяк" в Деснянском районе и рынок на "Лесной". Завтра должны открыться Владимирский и Печерский рынки"

Детали: Кличко призвал всех киевлян соблюдать правила безопасности. На рынках важны, в частности: дистанция, маски, перчатки и дезинфекторы.

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