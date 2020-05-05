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Китай вместо того, чтобы направить врачей в Украину, проводит телемосты

Вторник, 5 мая 2020, 16:26
Китай вместо того, чтобы направить врачей в Украину, проводит телемосты
STR/AFP via Getty Images

Украина приглашала китайских врачей прибыть для обмена опытом в преодолении пандемии коронавирусной болезни COVID-19, но китайская сторона пока предлагает только телемосты.

Источник: глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Министерства иностранных дел

Детали: 21 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил посольству Украины в КНР проработать возможность направления в Украину группы китайских врачей с целью обмена опытом в преодолении пандемии, вызванной острой респираторной болезнью COVID-19.

15 апреля Минздравом Украины была организована видеоконференция с участием посла КНР Фань Сяньжуна и представителя МИД Украины, во время которой обсуждался вопрос возможности направления в Украину группы китайских врачей с целью обмена опытом в преодолении пандемии, вызванной коронавирусом.

Последний раз вопрос приглашения китайских врачей в Украину обсуждался 21 апреля заместителем министра иностранных дел Евгением Ениным во время разговора с послом КНР Фань Сяньжуном в формате видеоконференции.

В МИД сообщают, что китайская сторона уверяет в передаче обращения украинской стороны на рассмотрение соответствующих органов КНР.

Кроме того, Фань Сяньжун проинформировал о начатой при поддержке посольства КНР в Украине практике проведения телемостов между украинскими и китайскими врачами, во время которых происходит обсуждение протоколов относительно лечения коронавируса и обмен имеющимся опытом борьбы с инфекцией в медицинской сфере.

 

Предыстория:

  • Новый коронавирус Sars CoV2 распространился из Китая, эпицентром был город Ухань в провинции Хубей. Предполагают, что первые зараженные вирусом-мутантом появились там еще в ноябре, но врачи сообщили о том, что это новое заболевание, в конце декабря. Оно получило название COVID-19.
  • В марте эпицентром коронавируса уже были страны Европы и США, а Китай заявил о преодолении эпидемии. Однако власти Китая закрыли границу для иностранцев из-за пандемии коронавируса и завезенных случаев болезни в КНР.
  • Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

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Темы: коронавирусКитайМИДмедицинамеждународные отношения
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