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Главные новости вторника и ночи: продление карантина, анонс начала конца эпидемии

Среда, 6 мая 2020, 08:00

Премьер-министр прогнозирует, что карантинные ограничения будут продлены еще раз, Шмыгаль также говорит, что скоро эпидемия пойдет на спад — актуальные новости 5 мая.

О карантине

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантинные ограничения, введенные в Украине из-за эпидемии коронавируса, будут продлены еще раз, после 22 мая.

О эпидемии

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что сейчас Украина находится на пике заболеваемости COVID-19 и скоро эпидемия пойдет на спад.

Прямая речь: "Можно говорить, что мы были на этапе роста, но этот этап был очень умеренный, и сейчас мы находимся на пике заболеваемости или так называемом плато, когда количество заболевших ежедневно не меняется. Соответственно, по расчетам пик завершится в районе 8-9 мая, если не будет нарушений карантинного режима. То есть это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах".

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Темы: карантин
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