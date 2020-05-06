Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Война: один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевую травму

Среда, 6 мая 2020, 07:10
Война: один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевую травму

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевую травму.

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевое травмирования.

По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов.

Кроме этого вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Дословно: "С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Авдеевки. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушения, вследствие чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксирова

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
война
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Атака в Одесской области: попали в зерновой терминал порта, поврежденные дома, пожар на складах
Ночью россияне трижды ударили ракетами по окрестностям Запорожья – власти
Последние новости
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
Все новости...
Реклама: