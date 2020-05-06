Война: один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевую травму

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевую травму.

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевое травмирования.

По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов.

Кроме этого вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Дословно: "С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Авдеевки. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушения, вследствие чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксирова