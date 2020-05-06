Троих детей засыпало песком в Харьковской области, одна девочка погибла

На Харьковщине в результате обвала на карьере засыпало песком троих детей, одна девочка погибла.

Источник: Полиция Харьковской области

Дословно: "Около 15:20 в Золочевское отделения полиции поступило сообщение о том, что вблизи пгт Золочев детей засыпало песком... По указанному адресу стало известно, что трое детей 9, 8, 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком.

Двое из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом только через 15-20 минут без сознания. Несмотря на принятие реанимационные мероприятия ребенка спасти не удалось".

Детали: Местная полиция внесла сведения о происшествии в ЕРДР по п.2 ч.2. 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".