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Катар может инвестировать в украинскую инфраструктуру

Четверг, 7 мая 2020, 23:02

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Катара Шейх Мухаммад бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани договорились, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине.

Источник: Кулеба, которого цитирует пресс-служба МИД

Прямая речь Кулебы: "Украина готова быть стратегическим партнером Катара в своем регионе. В частности, несмотря на свой транзитный потенциал и роль гаранта мировой продовольственной безопасности, мы готовы работать вместе, чтобы от этого сотрудничества выигрывали наши страны".

Детали: Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине. Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и др.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Катар. Кулеба заверил коллегу, что Украина может обеспечить потребности Катара в агропродукции.

Украинская правда
Темы: УкраинаМИДКулеба Дмитрийинвестиции


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