За день на Буковине обнаружили почти 50 случаев коронавируса

7 мая в Черновицкой области подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусом, всего в области – 2097.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "На Буковине сегодня, 7 мая, официально подтверждено еще 49 случаев заражения коронавируса, 22 из них – в Черновцах. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2097 человек".

Детали: В этот же день в области в лабораторно на COVID-19 проверили 418 образцов.

Еще 40 жителей Буковины выздоровели от коронавируса. "Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 298 человек", – рассказал Осадчук.

Кроме того, 11 мая состоится заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем планируется решить, каким будет режим адаптивного карантина на Буковине.

Что предшествовало: В Украину 6 мая зафиксировано 507 новых случаев заболевания коронавирус, 13 человек 6 мая скончалась, еще 299 человек побороли COVID-19.

Тогда же в Черновицкой области зарегистрировали 2048 случаев инфицирования.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 13691 человек, из них 933 детей и 2660 медработников. В общем выздоровели 2396 человек, умерли от коронавируса 340 человек.