Бывших добровольцев "Азова" Назария Кравченко и Сергея Филимонова избили побратимы включая основателя "Азова" и лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого.

Источник: посты Назария Кравченко и адвоката Маси Найема в Facebook

Детали: Вечером 7 мая Кравченко и Филимонов были приглашены на беседу с Билецким, но вместо разговора их избили.

По утверждению Кравченко, это произошло из-за поддержки одесского активиста Сергея Стерненко, против которого открыто производство за убийство при защите от нападения.

Кравченко фотографиями указал на четверых человек.

Получить комментарий Белецкого по этому поводу "Украинской правде" пока не удалось.

Прямая речь Кравченко: "Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших побратимов и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы.

Спасибо всем побратимам за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. Своих не бросают".

Прямая речь Найема: "Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Билецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей.

Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко. Ну что ж... благодарим за очень тонкий намек...

И вопрос к Офису президента Украины: а это уже та справедливость, о которой говорил Зеленский? Или еще ждать?".

Справка: Сергей Филимонов – доброволец полка "Азов", бывший руководитель "Гражданского корпуса Азов" в Киеве и бывший руководитель киевской ячейки партии "Национальный корпус".

Назарий Кравченко – один из основателей "Гражданского корпуса Азов", первый заместитель главы политической партии "Национальный корпус".

Андрей Билецкий – основатель и экс-командир полка "Азов", лидер партии "Национальный корпус". Он был народным депутатом в Верховной Раде 8 созыва.

Напомним: 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненка, который в 2018 году смертельно ранил нападавшего.

В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего 24 мая погиб нападавший. Перед этим 7 февраля 2018 года Стерненко избили рядом с его домом. 1 мая 2018 года неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия.

Полиция расследует убийство напавшего на Стерненко во время третьего покушения как умышленное. Дело передали в Киев. Стерненко также подозревают в нападении на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.