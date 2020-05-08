Бывших добровольцев "Азова" Назария Кравченко и Сергея Филимонова избили бывшие побратимы включая основателя "Азова" Андрея Билецкого.

Источник: посты Назария Кравченко и адвоката Маси Найема в Facebook

Детали: Вечером 7 мая Кравченко и Филимонов были приглашены на беседу с Билецким, но вместо разговора их избили.

По утверждению Кравченко, это произошло из-за поддержки одесского активиста Сергея Стерненко, против которого открыто производство за убийство при защите от нападения.

Кравченко фотографиями указал на четверых человек.

Получить комментарий Белецкого по этому поводу "Украинской правде" пока не удалось.

Прямая речь Кравченко: "Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших побратимов и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы.

Спасибо всем побратимам за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. Своих не бросают".

Прямая речь Найема: "Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Билецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей.

Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко. Ну что ж... благодарим за очень тонкий намек...

И вопрос к Офису президента Украины: а это уже та справедливость, о которой говорил Зеленский? Или еще ждать?".

Справка: Сергей Филимонов – доброволец полка "Азов", бывший руководитель "Гражданского корпуса Азов" в Киеве и бывший руководитель киевской ячейки партии "Национальный корпус".

Назарий Кравченко – один из основателей "Гражданского корпуса Азов", первый заместитель главы политической партии "Национальный корпус".

Андрей Белецкий – основатель и экс-командир полка "Азов", лидер партии "Национальный корпус". Он был народным депутатом в Верховной Раде 8 созыва.