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Кулеба успокоил относительно судьбы безвиза после пандемии

Пятница, 8 мая 2020, 17:55
Кулеба успокоил относительно судьбы безвиза после пандемии

Глава МИД Дмитрий Кулеба прогнозирует, что в украинских граждан не будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима после пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу", сообщает "Европейская правда".

"В отношении пограничного движения мы не видим никаких деструктивных явлений. Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима", - сказал Дмитрий Кулеба.

В то же время в связи с пандемией Кулеба предусматривает острые дискуссии в ЕС о правилах и возможностях для ограничения в перемещении внутри Шенгенской зоны.

"Время от времени какие-то точечные барьеры будут создаваться. Но каждый новый взрыв пандемии, если она случится, будет приводить снова к закрытию границ. Поэтому Шенген на время пандемии с абсолютного принципа превратится в относительный", - убежден министр иностранных дел.

Кулеба уверен, что свободу передвижения внутри Шенгена "никто отменять не будет", потому что это "одно из фундаментальных достижений" ЕС.

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Темы: МИДКулеба Дмитрийбезвиз
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