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Кулеба заспокоїв щодо долі безвізу після пандемії

П'ятниця, 8 травня 2020, 17:55
Кулеба заспокоїв щодо долі безвізу після пандемії

Глава МЗС Дмитро Кулеба прогнозує, що в українських громадян не виникатимуть системні проблеми з використанням безвізового режиму після пандемії коронавірусу. 

Про це він розповів у інтерв’ю "Лівому берегу", повідомляє "Європейська правда".

"Щодо прикордонного руху ми не бачимо ніяких деструктивних явищ. Не думаю, що в українських громадян будуть виникати системні проблеми з використанням безвізового режиму", - сказав Дмитро Кулеба.

Водночас у зв’язку з пандемією Кулеба передбачає гострі дискусії у ЄС щодо правил і можливостей для обмеження в переміщенні всередині Шенгенської зони. 

"Час від часу якісь точкові бар'єри будуть створюватися. Але кожен новий спалах пандемії, якщо вона трапиться, буде призводити знову до закриття кордонів. Тому Шенген на час пандемії з абсолютного принципу перетвориться у відносний", - переконаний міністр закордонних справ. 

Кулеба впевнений, що свободу пересування всередині Шенгену "ніхто скасовувати не буде", тому що це "одне з фундаментальних досягнень" ЄС. 

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСКулеба Дмитробезвіз
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