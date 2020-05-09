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На Ровенщине из-за коронавируса "закрыли" еще одно село

Суббота, 9 мая 2020, 08:22

В селе Ракитное Ровенской области установили блокпост из-за вспышки коронавируса.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Детали: Решение об установлении блокпоста приняли на внеочередных заседаниях областной и районной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

В то же время сообщается, что в селе Познань, где был установлен блокпост 3 мая, его сняли.

Как сообщил Коваль, КПП установили на северном въезде/выезде с. Ракитное, что сделало невозможным обход к населенному пункту другими дорогами.

 

Ежедневно с 20.00 до 08.00 часов прекратилось всякое передвижение граждан и транспортных средств, за исключением спецтранспорта.

К работе на контрольно-пропускном пункте привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они проверяют температуру и проводят информационно-разъяснительную работу.

Сейчас в Ракитновском районе COVID-19 заболел 41 человек.

Председатель ОГА также сообщил, что по состоянию на вечер 8 мая на Ровенщине зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19. Из них - 202 медработника и 44 ребенка. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 19 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В Украине за сутки 7 мая зафиксировано 504 новых случая заболевания коронавирус, 21 человек умер, но 310 пациентов выздоровели.
  • За время пандемии подтверждено 14195 случаев COVID-19.

Украинская правда
Темы: Ровенская областькарантинкоронавирус


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