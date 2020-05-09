На Ровенщине из-за коронавируса "закрыли" еще одно село
В селе Ракитное Ровенской области установили блокпост из-за вспышки коронавируса.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook
Детали: Решение об установлении блокпоста приняли на внеочередных заседаниях областной и районной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.
В то же время сообщается, что в селе Познань, где был установлен блокпост 3 мая, его сняли.
Как сообщил Коваль, КПП установили на северном въезде/выезде с. Ракитное, что сделало невозможным обход к населенному пункту другими дорогами.
Ежедневно с 20.00 до 08.00 часов прекратилось всякое передвижение граждан и транспортных средств, за исключением спецтранспорта.
К работе на контрольно-пропускном пункте привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они проверяют температуру и проводят информационно-разъяснительную работу.
Сейчас в Ракитновском районе COVID-19 заболел 41 человек.
Председатель ОГА также сообщил, что по состоянию на вечер 8 мая на Ровенщине зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19. Из них - 202 медработника и 44 ребенка. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 19 человек.
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Напомним:
- В Украине за сутки 7 мая зафиксировано 504 новых случая заболевания коронавирус, 21 человек умер, но 310 пациентов выздоровели.
- За время пандемии подтверждено 14195 случаев COVID-19.