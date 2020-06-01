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Зеленский назвал "не приоритетом" записи Порошенко и Байдена и хочет сохранить поддержку США

Понедельник, 1 июня 2020, 15:44

Президент Владимир Зеленский заявил, что так называемые "пленки Деркача" не являются приоритетом, а Украина не хочет вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в интервью британскому изданию The Telegraph, которое он дал по Skype.

"Зачем нужно снова втягивать в это Украину?.. Сейчас мы пользуемся двухпартийной поддержкой в ​​США - как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом", - сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутри- или внешнеполитическую ситуацию или процесс выборов в какой-либо стране. "Мы независимое государство. США - независимая страна", - констатировал Зеленский.

Глава государства заверил, что не имеет никакого отношения к разговору между Порошенко и Байденом.

"Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения. И было ли это соглашение достигнуто, и существовало ли оно вообще... Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко. У Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США к Украине.

Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о госизмене. А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности Петра Порошенко, еще впереди.

В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

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Темы: ЗеленскийСША
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