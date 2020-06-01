Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выстрелы и собака: у Авакова рассказали, как задерживали киевского "минера"

Понедельник, 1 июня 2020, 19:35
Выстрелы и собака: у Авакова рассказали, как задерживали киевского минера

При задержании "минера" моста Метро полицейские использовали штурмового пса, который отогнал мужчину от пакета, в котором могла быть взрывчатка.

Источник: пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в Facebook

Прямая речь Шевченко: Хорошо сработало при задержании спецподразделение Департамент "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины: бойцы спустили на "минера" ​​штурмового собаку. Животное и огонь в воздух отогнали его от большого чемодана с псевдобомбой. Затем его молниеносно задержали.

Детали: Спикер подчеркнул, что на месте происшествия были снайперы, полицейские лодки и бронетехника - всего 300 полицейских.

Что предшествовало: Около 14.00 1 июня в полицию поступило сообщение о "заминировании" моста Метро. По мосту прекратили движение транспорта и столичного метрополитена. На переговоры к злоумышленнику отправились правоохранители. О его мотивах и требованиях ничего не сообщалось.

В 15:20 мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожал взорвать мост Метро, задержали.

Украинская правда
Темы: КиевМВДметро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: