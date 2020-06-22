Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новости 22 июня: последствия взрыва на Позняках, протесты в Харькове

Понедельник, 22 июня 2020, 21:00

Спасатели сообщили о 3 спасенных после взрыва на столичных Позняках, люди заблокировали больницу в Харькове, куда должны были принимать зараженных COVID-19 — актуальные новости 22 июня.

О последствиях взрыва

По состоянию на вечер 22 июня спасатели сообщают, что в результате взрыва в доме в Дарницком районе Киева погибли три человека, 5 человек травмированы, 3 человек удалось спасти.

В результате взрыва газа были разрушены 16 квартир и еще 40 повреждены.

Неизвестной остается судьба двух жителей дома по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5в.

В сеть выложили видеозапись момента взрыва.

О заблокированной больнице

Представители чернобыльских организаций протестовали против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19 — участники акции уверяли, что медучреждение не приспособлено для лечения больных коронавирусом.

Во время акции произошли небольшие столкновения с правоохранителями, пострадали два полицейских.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 200 новых случаев COVID-19 — Ляшко объяснил такое увеличение устранением очереди протестированных.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Зеленский подписал закон об освобождении одиннадцатиклассников от ДПА — выпускники, которые не будут поступать в ВУЗы, могут получить аттестат без сдачи ВНО.

ВОЗ заявила о рекордном количестве больных COVID-19 за сутки — более 183 тысяч новых случаев.

Зеленский добровольно заплатит штраф за нарушение карантина, безотносительно к решению, которое примет суд.

В Украине за минувшие сутки заболевание на коронавирус подтвердили еще у 681 человека, сейчас общее количество больных COVID-19 в стране — 37 241.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Из-за паводков на Буковине и Прикарпатье объявили чрезвычайные меры безопасности

видеоПоявилось видео момента взрыва в 10-этажке на Позняках

Порошенко перед выборами делает из себя жертву – Зеленский

обновлено от 13.10Зеленский внес в Раду законопроект о судебной реформе

Киев и Винничина стали регионами, где можно ослаблять карантин

Ляшко объяснил, откуда вспышка коронавируса на Львовщине

Все главные новости...
Последние новости
22:52
Взрыв на Позняках: под завалами нашли еще одно тело
22:30
Экономические новости 22 июня: пенсии, "стена Яценюка", национализация "Приватбанка"
22:16
Зеленский уволил посла
22:00
В "Укрзализныце" хотят 50 миллиардов господдержки ежегодно
21:49
Иностранные компании за год утроили запасы газа в Украине
21:34
В матче "Динамо" - "Колос" судья поставил 4 пенальти
21:26
Антирекорды COVID-19: Степанов анонсирует кадровые изменения на Львовщине
21:00
Новости 22 июня: последствия взрыва на Позняках, протесты в Харькове
20:53
"Вышки Бойко": у Венедиктовой против возвращения обвинительного акта по делу Бакулина
20:52
Инспектор полиции стал участником ДТП с 9 пострадавшими
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!